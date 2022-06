కుప్పకూలిన నాలుగు అంతస్తుల భవనం.. 25 మంది..

దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుర్లా ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ నాలుగు అంతస్తుల భవనం మంగళవారం ఉదయం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా.. 11 మంది గాయపడ్డారు. 12 మందిని సహాయక సిబ్బంది రక్షించారు. కాగా, భవన శిథిలాల కింద మరో 25 మంది చిక్కుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

