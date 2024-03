Updates..

►దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో మనీ లాండరింగ్‌ వ్యవహారంలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్‌ అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌(55)ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) నాటకీయ పరిణామాల మధ్య అరెస్టు చేసింది.

►కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌ను ఖండించిన ఆప్‌ నేతలు. కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌పై సుప్రీంకోర్టులో ఆప్‌ పిటిషన్‌. ఈ పిటిషన్‌పై నేడు విచారణ చేపట్టనున్న సుప్రీంకోర్టు.

#WATCH | Delhi minister and AAP leader Atishi says, "We have put an application in the Supreme Court against the illegal arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. It will be mentioned in the Supreme Court tomorrow morning. We hope that the Supreme Court will protect democracy..." pic.twitter.com/hjhbEe9geF

— ANI (@ANI) March 21, 2024