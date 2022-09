మైండ్‌ పనిచేయదా ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రోడ్డు ప్రమాదం!

ట్రాఫిక్‌ రూల్స్‌ పాటించాలని పోలీసులు ఎంత చెబుతున్నా వాహనదారులు మాత్రం అవేవీ పట్టించుకోవడంలేదు. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటించని కారణంగా ఎదుటివారు సమస్యలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రాణాలు కూడా పోయే పరిస్థితులు ఎదురుకావొచ్చు. తాజాగా ఇలాంటి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

కాగా, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోను బెంగళూరు తూర్పు డివిజన్‌ ట్రాఫిక్‌ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) కళా కృష్ణస్వామి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇక, ఈ వీడియోలో రోడ్డుపై ఆపిన కారు డోర్‌ను డ్రైవర్‌ ఒక్కసారిగా తెరిచాడు. దీంతో ఆ కారు పక్కగా బైక్‌పై వెళ్తున్న వారు ఒక్కసారిగా ప్రమాదానికి గురయ్యారు. బైక్‌ను సడెన్‌గా పక్కకు మళ్లించడంతో ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులు కిందపడిపోయారు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ఆ యువకులను కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, ఈ ప్రమాదం వీడియో 2017లో జరిగినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ద్వారా తెలుస్తున్నది.

ఇక, రోడ్డు ప్రమాదాల నేపథ్యంలో వాహనదారులను హెచ్చరించేందుకు డీసీపీ కళా కృష్ణస్వామి ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ సందర్బంగా ‘దయచేసి మీరు మీ వాహనం తలుపులు తెరిచినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్రాణాంతక ప్రమాదాలను నివారించండి’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ఇక, ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

" Please be aware when you are opening the doors of your vehicle and avoid fatal mishaps " @DgpKarnataka @CPBlr @AddlCPTraffic @jointcptraffic @BlrCityPolice @blrcitytraffic @acpcentraltrf @acpeasttraffic @acpwfieldtrf @acpsetraffic pic.twitter.com/WPrL0POeLM

— Kala Krishnaswamy, IPS DCP Traffic East (@DCPTrEastBCP) September 28, 2022