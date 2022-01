కెనడా‌‌‌‌‌‌-అమెరికా సరిహద్దులో నలుగురు భారతీయుల మృతి

న్యూఢిల్లీ: భారత దేశానికి చెందిన నలుగురు వ్కక్తులు కెనడా‌‌‌‌‌‌-అమెరికా సరిహద్దు ప్రాంతంలో మృతి చెందినట్లు ఆ దేశ సరిహద్దు అధికారులు గుర్తించారు. వెంటనే భారత విదేశాంగ శాఖకు సమాచారం అందించారు. ఘటనపై భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.​ జైశంకర్​ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

మృతుల్లో పసిపాప కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, దీనిపై అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన జైశంకర్​ ఆయాదేశాల్లో ఉన్నటువంటి భారత రాయబారులను అప్రమత్తం చేశారు. మృతి చెందిన వారిని గుర్తించాలని.. అదే విధంగా ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.

Shocked by the report that 4 Indian nationals, including an infant, have lost their lives at the Canada-US border. Have asked our Ambassadors in the US and Canada to urgently respond to the situation: EAM Dr S Jaishankar

(File photo) pic.twitter.com/b5jddAqg4v

— ANI (@ANI) January 21, 2022