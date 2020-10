డార్లింగ్‌ ప్రభాస్‌ తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాధేశ్యామ్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌తో అభిమానులకు బర్త్‌డే గిఫ్ట్‌ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో రాకీ బాయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ ప్రజెంట్‌ ట్విట్టర్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు. #WeNeedKGF2Teaser అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ప్రస్తుతం తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. అవును మరి కేజీఎఫ్‌ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు రెండో భాగం కోసం ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అసలు బొమ్మ కనిపించేది రెండో భాగంలోనే కదా. అయితే కరోనా మహమ్మారి లేకపోతే దసరా సందర్భంగా ఈ రోజు (అక్టోబర్‌ 23) కేజీఎఫ్‌2 విడుదల అయ్యేది.

పండుగ ఇంకా రెండు రోజులు ఉన్నప్పటికి యష్‌ అభిమానులు మాత్రం ఈ రోజే పండుగ చేసుకునే వారు. థియేటర్లన్ని కిటకిటలాడేవి. కానీ కోవిడ్‌తో అంచనాలన్ని తలకిందులయ్యాయి. కేజీఎఫ్‌2 విడుదల వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడింది. దాంతో అభిమానులు ‘ఈ రోజు సినిమా రిలీజ్‌ చేస్తామన్నారు.. కుదరలేదు.. కనీసం టీజర్‌ అయినా విడుదల చేయండి’ అంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం నుంచి #WeNeedKGF2Teaser‌ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. టీజర్‌పై అప్‌డేట్‌ ఇవ్వాల్సిందిగా దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌, నిర్మాత కార్తిక్‌ గౌడను కోరుతున్నారు. పాపం వారి డిమాండ్‌లో కూడా న్యాయం ఉంది కదా. (చదవండి: ప్రయాణం మళ్లీ మొదలైంది)

Dear @prashanth_neel & @Karthik1423 Sir..

Announce Atleast Teaser Release Date Today 😶

* #RRR 60% Shooting Completed Team Released 2 Teasers

* #KGFChapter2 Almost Last Leg Of Shooting Not Even Any Update Since 13March Except @TheNameIsYash Boss Firstlook😶 #WeNeedKGF2Teaser pic.twitter.com/FFmW4kTUdR

— Vijayapur YashFc® (@YFCVijayapur) October 23, 2020