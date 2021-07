KGF 2 Teaser Get 200 Million Views: యశ్‌ బాస్‌ ఇంకా బరిలోకి దిగనేలేదు.. అప్పుడే కేజీఎప్‌ 2 టీజర్‌ రికార్డుల మోత మోగిస్తున్నాయి. దుమ్మురేపే వ్యూస్‌తో పాన్‌ ఇండియా సినిమాలకు చెమటలు పట్టిస్తున్నాయి. ఇంతకీ కేజీఎఫ్‌ 2 కొత్తగా సాధించిన రికార్డు ఏంటనుకుంటున్నారా? అక్షరాలా రెండు వందల మిలియన్‌ వ్యూస్‌ను సాధించిందీ టీజర్‌. ఈ విషయాన్ని స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ ద్వారా సోషల్‌మీడియాలో వెల్లడించాడు దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌.

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) July 16, 2021