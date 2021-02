తమిళ స్టార్‌ ధనుష్‌ హీరోగా, మాళవిక మోహనన్‌ హీరోయిన్‌గా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇది ధనుష్‌కు 43వ చిత్రం. కార్తీక్‌ నరేన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌ ఇటీవలే పూర్తైంది. ఈ విషయాన్ని మాళవిక ట్విటర్‌ పోస్టు ద్వారా అధికారికంగా తెలిపింది. హీరోతో కలిసి టైం స్పెండ్‌ చేస్తున్న క్షణాలను క్యాప్చర్‌ చేసిన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది.

"ధనుష్‌ను కలవడం, అతడితో కలిసి పని చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి రోజు నీ దగ్గర నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నా. తొలి షెడ్యూల్‌ పూర్తైంది. రెండో పార్ట్‌ షూటింగ్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. నీ నవ్వులు మిస్‌ అవుతున్నా ధనుష్‌. మనిద్దరికీ మ్యాగీ అంటే ఎంతో ఇష్టమో కదూ" అని రాసుకొచ్చింది. దీనికి ఓ నెటిజన్‌ 'ఐ టూ లవ్‌ మ్యాగీ' అని కామెంట్‌ చేశాడు. అది చూసిన హీరోయిన్‌ 'మ్యాగీని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరూ నాకిష్టమే..' అని రిప్లై ఇచ్చింది. దీంతో చాలా మంది 'ఇప్పటి నుంచి నాకూ మ్యాగీ ఫేవరెటే' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

So glad to have met you and worked with you, my fellow leo co-actor! 🦁 Will miss your infectious laughter, learning so much from you everyday and our mutual love for ‘maggi’ 😋 @dhanushkraja

Had a blast of a first schedule, and can’t wait to start the second one soon! 🎬 #D43 pic.twitter.com/ayEMCFdTLj

