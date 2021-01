తమిళ హీరో కార్తీ నటించిన యుగానికి ఒక్కడు సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగా ఆకట్టుకుందో తెలిసిందే. తమిళంలో తెరకెక్కిన ఆయిరత్తిల్ ఒరువన్ సినిమాకు తెలుగు అనువాదమే యుగానికి ఒక్కడు. ‘7/జి బృందావన్ కాలనీ’, ‘ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే’ లాంటి హిట్‌ సినిమాలను అందిం‍చిన దర్శకుడు సెల్వ రాఘవన్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. 2010లో విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రసంశలు అందుకుంది.

తాజాగా సినిమాకు సీక్వెల్‌ని ప్రకటించాడు డైరెక్టర్‌ సెల్వ రాఘవన్‌. అయితే ఈ సినిమాలో మాత్రం కార్తి హీరోగా నటించడం లేదు. కారణం ఏంటో తెలియదు కానీ.. కార్తి స్థానంలో ధనుష్‌ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ధనుష్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు. డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన ఆయిరత్తిల్ ఒరువన్ 2 కోసం పూర్తి స్థాయిలో కష్ట పడతామని ధనుష్ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశాడు. ఓ యువ‌కుడు కొండ పైనుండి కింద ఉన్న ప‌ర్వ‌తాల‌ను చూస్తుంటాడు. తొలిభాగ‌మైన యుగానికి ఒక్క‌డు సినిమాకు ఇది కొన‌సాగింపుగా ఉంటుందన‌డానికి ఇదే ప్రూఫ్‌గా క‌నిపిస్తోంది. 2024లో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

A magnum opus !! The pre production alone will take us a year. But a dream film from the master @selvaraghavan ! The wait will be long. But we will give our best to make it all worth it. AO2 ..The Prince returns in 2024 https://t.co/HBTXeN66iA

— Dhanush (@dhanushkraja) January 1, 2021