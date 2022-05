డార్లింగ్‌ ప్రభాస్‌ పాన్‌ ఇండియా సినిమాలతో మస్తు బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రాజెక్ట్‌ కె, సలార్‌, స్పిరిట్‌, ఆదిపురుష్‌.. ఇలా అన్నీ పాన్‌ ఇండియా చిత్రాలే చేస్తున్నాడీ హీరో. అయితే ఆదిపురుష్‌ తప్ప మిగతా అన్ని సినిమాలు ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ నిత్యం వార్తల్లో ఉంటున్నాయి. కానీ ఆదిపురుష్‌ నుంచి మాత్రం చాలాకాలంగా ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ లేదు. ఔం రౌత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో రాముడిగా ప్రభాస్, సీతగా కృతీ సనన్, రావణుడిగా సైఫ్‌ అలీఖాన్ నటించారు.

షూటింగ్‌ పూర్తై నెలలు గడుస్తున్నా చిత్రయూనిట్‌ ఆదిపురుష్‌ గురించి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వడం లేదు. దీంతో ఓపిక నశించిన ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వార్‌ ప్రకటించారు. #WakeUpTeamADIPURUSH (ఆదిపురుష్‌ టీమ్‌ కళ్లు తెరవండి) అన్న హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. 'నీ బాంచన్‌ అయిత, జర ఆదిపురుష్‌ అప్‌డేట్‌ ఇవ్వరాదన్నా..', 'ఓం రౌత్‌ భయ్యా నిద్రపోయింది చాలు కానీ ముందు అప్‌డేట్‌ ఇవ్వు' అని సెటైర్లు వేస్తున్నారు. దీంతో పలు మీమ్స్‌ నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. మరి దీనిపై ఆదిపురుష్‌ చిత్రయూనిట్‌ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి!

Take Seriously About #Adipurush Movie , I think U r neglecting This without giving Hype for the Movie , Then What is the need Of Doing a Big Movie With India's Biggest Pan Indian Star without Promotions sir @omraut ? #WakeUpTeamAdipurush — Prabhas™ ᵖʳᵒʲᵉᶜᵗ ᵏ🛸😎💖👑 (@PROJECTK09) May 22, 2022

Why Are You Delaying By Updates

The Shoot Completes 8th Months Long Ago

Still There is No Proper About From You @omraut | @RETROPHILES1 | @TSeries #WakeUpTeamAdiPurush — Prabhas™ ᵖʳᵒʲᵉᶜᵗ ᵏ🛸😎💖👑 (@PROJECTK09) May 23, 2022

Our Demands :- 1) Create An Official Page For #Adipurush Movie ASAP 2) Give an Update within a week time for which millions of Fans are waiting for 3) Give Chance to one of our Fans/like Digital PR from South@Tseries @omraut @rajeshnair06 🗣️🗣️#WakeUpTeamAdipurush — Roaring REBELS (@RoaringRebels_) May 22, 2022

U are making a Movie on #LordShreeRama , and U r not promoting it well Bhagwan tereko kshamaaa nahi karegaaa 😡🗣️🗣️ bhai @omraut #WakeUpTeamAdipurush @rajeshnair06 — Prabhas EMPIRE™🏹 (@Prabhas_Empire) May 23, 2022

#WakeUpTeamADIPURUSH Sir we are damn waiting for updates please reveal the first look or making or glimpse of even 1 min is enough to us. Please respond to our tweets sir. #Prabhas #Adipurush @omraut @TSeries @rajeshnair06 @tseriesfilms — Being_Indian (@BeingIn19368582) May 23, 2022

It's been 2 years since u have announced this project. Still u didn't give any single update about the film except Announcement of crew. Please don't play with our Patience.@omraut#WakeUpTeamADIPURUSH

Please announce the first look Update. https://t.co/sKI2CcWgwp — I_am_pavan ᴬᵈⁱᵖᵘʳᵘˢʰ🏹 (@PavanKa27607032) May 22, 2022

#WakeUpTeamAdiPurush look at this @omraut our prabhas has good following in Japan too don't spoil ur well made prdt with late promotions do respond fastly pic.twitter.com/IevAAcyQpi — dark knight (@_darrkknight) May 22, 2022

