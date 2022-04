‘ఫ‌ల‌క్‌నుమా దాస్’ నుంచి పాగ‌ల్ వ‌రకు వైవిధ్య‌మైన కథలతో మెప్పిస్పున యంగ్‌ హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌ నటించిన తాజా చిత్రం ‘అశోకవ‌నంలో అర్జున క‌ళ్యాణం’.విద్యాసాగర్‌ చింత ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బి.వి.ఎస్‌.ఎన్‌.ప్ర‌సాద్ స‌మర్ఫ‌ణ‌లో ఎస్‌వీసీసీ డిజిట‌ల్ బ్యాన‌ర్‌పై బాపినీడు, సుధీర్ ఈద‌ర‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన టీజర్‌, పోస్టర్స్‌ సినిమాపై మంచి హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేసింది.

ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మరో కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ను అనౌన్స్‌ చేశారు మేకర్స్‌. మే6న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్లు పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. కాగా ఈ చిత్రంలో విశ్వక్ సేన్ అల్లం అర్జున్ కుమార్ పాత్రను పోషిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. జై క్రిష్ ఈ సినిమాకు సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ప‌వి కె.ప‌వ‌న్ సినిమాటోగ్ర‌ఫీ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విప్ల‌వ్ ఎడిట‌ర్‌. ప్ర‌వ‌ల్య దుడ్డిపూడి ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నారు.

Date fixed for the Unlimited Fun and Entertainment 🥳✨#AshokaVanamLoArjunaKalyanam is arriving to theatres on May 6th Worldwide! ✅🔥#AVAKonMay6th 💥@VishwakSenActor @RuksharDhillon @BvsnP #BapineeduB @sudheer_ed @storytellerkola @vidya7sagar @SVCCDigital pic.twitter.com/G4CXZRxACl

— SVCC Digital (@SVCCDigital) April 17, 2022