 రౌడీ గుండెలపై కాలు పెట్టిన కీర్తి సురేశ్‌.. విజయ్‌ బర్త్‌డే పోస్టర్‌! | Vijay Deverakonda Birthday Special Poster Release From Rowdy Janardhana, Post Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రౌడీ గుండెలపై కాలు పెట్టిన కీర్తి సురేశ్‌.. విజయ్‌ బర్త్‌డే పోస్టర్‌!

May 9 2026 1:30 PM | Updated on May 9 2026 1:43 PM

Vijay Deverakonda Birthday : Special Poster Release From Rouedy Janardan

విజయ్‌ దేవరకొండ నటిస్తున్న సినిమాల్లో రౌడీ జనార్దన్‌ కూడా ఒకటి. దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి కిరణ్‌ కోలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన పోస్టర్‌, గ్లింప్స్‌కి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. విజయ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా నేడు(మే 9) మరో కొత్త పోస్టర్‌ని రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. గతంలో రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌లో సీరియస్‌ లుక్‌లో కనిపించిన విజయ్‌.. కొత్త పోస్టర్‌ లవ్లీగా కనిపించాడు. 

‘ప్రపంచంతో పోరాడతాడు.. ప్రేమకు లొంగిపోతాడు’ అంటూ కొత్త పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. అందులో విజయ్ వర్షంలో తడుస్తూ, చేతిలో తుపాకీ పట్టుకొని కూర్చొని ఉండగా.. అతని గుండెలపై ఒక అమ్మాయి కాలు పెట్టినట్లు ఈ పోస్టర్ డిజైన్ చేశారు. ఇందులో  విజయ్‌కు జోడీగా కీర్తి సురేశ్‌ నటిస్తున్నారు. తొలిసారి తూర్పుగోదావరి యాసలో విజయ్‌ మాట్లాడబోతున్నాడు. 80వ దశకం నేపథ్యంలో కథనం సాగుతుంది. ఈ ఏడాది చివరిలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన మంచు మనోజ్,యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 2

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 3

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 4

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్‌ క్లియర్‌.. టీవీకే సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ponnavolu Sudhakar Reddy Press Meet Kutami Government Allegations 1
Video_icon

కూటమి అక్రమాలు, అవినీతిని ప్రశ్నిస్తే జైళ్లకు పంపుతున్నారు
TVK Leader Pasupuleti Sandeep Intresting Comments About TVK Vijay Manifesto 2
Video_icon

తమిళనాడులో జగన్ ప్లాన్ అమలు చేయనున్న విజయ్
Shreyas Iyer Likely To Replace Suryakumar Yadav As India T20 Captain 3
Video_icon

BCCI సంచలన నిర్ణయం.. సూర్య ఔట్.. టీ20 కెప్టెన్ గా శ్రేయస్ అయ్యర్
KSR Live Show On BJP Illegal Politics Behind In Tamilnadu 4
Video_icon

3 రోజుల్లో 33 మలుపులు.. తమిళ రాజాంలో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు
Student Writes Letter To Lokesh About Fee Reimbursement 5
Video_icon

ఫీజులపై లోకేష్ కు విద్యార్థి లేఖ వైరల్ అవుతున్న న్యూస్
Advertisement
 