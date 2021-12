Vicky Kaushal Reaction On Katrina Kaifs First Halwa After Wedding: బీటౌన్‌ కొత్త జంట కత్రినా కైఫ్‌- విక్కీ కౌశల్‌ భార్యభర్తలుగా కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభించిన సంగతి తెలిసిందే. డిసెంబర్‌9న రాజస్థాన్‌లోని సవాయ్ మాధోపూర్‌లో డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌ చేసుకున్న ఈ క్యూట్‌ కపుల్‌ ఇటీవలె ముంబై చేరుకున్నారు. ఇక పెళ్లికి ముందు వరకు తమ రిలేషన్‌షిప్‌ను అత్యంత సీక్రెట్‌గా ఉంచిన విక్ట్రీనా జంట వివాహం అనంతరం ఎంతో సంతోషంగా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చారు.

కాగా పెళ్లి తర్వాత అత్తగారింట్లో కత్రినా తొలిసారి వంట వండిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై స్పందించిన భర్త విక్కీ..ఇప్పటివరకు తిన్నవాటిలో బెస్ట్‌ హల్వా ఇదేనంటూ శ్రీమతిపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను తన ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేశాడు.