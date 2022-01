TV Actors Aamir Ali Divorce With Sanjeeda Shaik After 9 Years Of Marriage: ప్రముఖ టెలివిజన్‌ కపుల్‌ అమీర్‌ అలీ- సంజీదా షేక్‌ విడాకులు తీసుకున్నారు. తమ 9ఏళ్ల వివాహ బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. గత కొన్నాళ్లుగా విడిగా ఉంటున్న ఈ జంట త్వరలోనే విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ బీటౌన్‌లో వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి.

అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు స్పందించని ఈ జంట తాజాగా విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి ప్రకటించి అభిమానులకు షాక్‌ ఇచ్చారు. 2012లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట 2020లో సరోగసి ద్వారా ఐరా అనే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు.

ప్రస్తుతం రెండేళ్ల వయసున్న ఐరా కస్టడీని సంజీదా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. కాగా ఎంతో అన్యోన్యంగా కనిపించే ఈ జంట ప్రముఖ రియాలిటీ షో నచ్‌ బలియే-3లో పాల్గొని విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.