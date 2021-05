చెడు చెవిలో చెప్పాలి, మంచి మాత్రం నలుగురికీ వినబడేలా చెప్పాలి అంటుంటారు. కానీ సోషల్‌ మీడియా పుణ్యాన మంచి కన్నా చెడునే ఎక్కువగా చాటింపు వేసి చెప్తున్నారు. తప్పున్నా లేకపోయినా ఎదుటివాడిని విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల మీద సెటైర్లు వేయడం చాలామందికి అదో వినోదంగా మారింది. అయితే ఇలాంటి వాటిని చూసీచూడనట్లుండే సంగీత దర్శకుడు థమన్‌ ఈ మధ్య మాత్రం తన మీద కామెంట్లు చేసేవారిని ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసి పడేస్తున్నాడు.

Meanwhile PLS tell ur wife tat U Wr busy doing this memes bro she will proud of You tat she married a useless memmer !! In LIFE

🤣🙋🏽‍♂️ https://t.co/rOmbVtSIJr

