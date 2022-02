Telusa Telusa Song From Ranga Ranga Vaibhavanga Is Out: మెగా మేనల్లుడు వైష్ణవ్‌ తేజ్‌, కేతికా శర్మ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం​ 'రంగరంగ వైభవంగా'. గిరీశాయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను బీవీఎస్ ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి తెలుసా తెలుసా అనే ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను విడుదల చేశారు.

'తెలుసా తెలుసా ఎవరికోసం ఎవరు పుడతారో .. ఎవరికి ఎవరేమి అవుతారో' అంటూ ఈ పాట సాగుతుంది. శంకర్ మహదేవన్ ఈ పాటను పాడారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం ఆకట్టుకుంటుంది. రొమాంటిక్‌ లవ్‌ స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా విడదులపై త్వరలోనే అప్‌డేట్‌ రానుంది.