 బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్‌-9.. కంటెస్టెంట్స్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్నది ఎవరంటే? | Telugu Bigg Boss Season 9 Contestants Expectation in this Yeasr | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Season 9: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్‌-9.. కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లేనా?

Sep 5 2025 8:49 AM | Updated on Sep 5 2025 9:12 AM

Telugu Bigg Boss Season 9 Contestants Expectation in this Yeasr

టాలీవుడ్ బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు బిగ్బాస్ వచ్చేస్తున్నాడు. ఆదివారం నుంచే బిగ్రియాలిటీ షో ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ఫైనల్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సీజన్కోసం కామన్ కేటగిరి నుంచి అగ్ని పరీక్ష పేరుతో కంటెస్టెంట్స్‌నుఎంపిక చేయనున్నారు. ప్రక్రియ ఇప్పటికే దాదాపు పూర్తయినట్లే తెలుస్తోంది. కేటగిరీలో ఐదు నుంచి ఆరుమందిని ఎంపిక చేస్తారని సమాచారం..

ఇక బిగ్బాస్పై రివ్యూలు చేస్తోన్న మాజీ కంటెస్టెంట్ఆదిరెడ్డి సీజన్లో పాల్గొనే కంటెస్టెంట్స్ఎవరన్నది రివీల్చేశారు. ఇది అఫీషియల్ కాకపోయినా.. కాస్తా అటు.. ఇటు కూడా వీరిలో కొందరైనా ఉండొచ్చు. ఆదిరెడ్డి అనలైసిస్ ప్రకారం రీతూ చౌదరి, ఇమ్మానియేల్, రాము రాథోడ్, తనూజా గౌడ, ఆశా షైనీ, భరణి శంకర్, సుమన్ శెట్టి, శ్రష్టి వర్మ, సంజనా గార్లానీ లాంటి సెలబ్రీటీలు ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు.

అలాగే కామన్ మ్యాన్ కేటగిరి నుంచి ఐదు నుంచి ఆరుగురిని సెలెక్ట్‌ చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. వారిలో మాస్క్మ్యాన్ హరీశ్, మర్యాద మనీశ్, శ్రీజ, ఆర్మీ పవన్ కల్యాణ్, ప్రియా, పవన్ పాల్గొనే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆదిరెడ్డి అంచనా వేశారు. లిస్ట్లో ఉన్నవారంతా బిగ్బాస్హౌస్లో కనిపిస్తారా? లేదా అన్నది తెలియాలంటే ఏడో తేదీ వరకు ఆగాల్సిందే. కాగా.. సెప్టెంబర్‌ 7న బిగ్‌బాస్‌ సీజన్ 9 ప్రారంభం కాబోతుందని ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి కూడా కింగ్‌ నాగార్జునే ఈ రియాలిటీ షోకి హోస్ట్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)

photo 3

ఓనం పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న 8 వసంతాలు హీరోయిన్.. (ఫోటోలు)
photo 4

హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఈ టీచరమ్మలు చాలా స్ట్రిక్ట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Actress Sreeleela Funny Incident 1
Video_icon

గొర్రె పిల్లతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిచ్చిన శ్రీలీల
Bus Falls Into Gorge In Srilanka 2
Video_icon

లోయలో పడ్డ బస్సు..15 మంది మృతి
Arrangements By Officials For Ganesh Immersion In Hyderabad 3
Video_icon

శోభాయాత్రకు భాగ్యనగరం సిద్ధం.. ప్రత్యేకతలు ఇవే!
Criminal Cases Against Ministers In Chandrababu Cabinet 4
Video_icon

నేర చరిత్రలో నెంబర్ వన్.. బాబు కేబినెట్ మంత్రులే!
Magazine Story On Chandrababu Fear ITDP Fake News 5
Video_icon

నేనింతే ప్రశ్నిస్తే తాట తీస్తా..
Advertisement
 