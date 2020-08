Waiting for his master 💞 Thanks @_mallika_singh #fudge #pavitrarishta #ankitaandsush #manav #maintumhara♥️ #khulkejeeneka #dilbecharamademecry #bihariboysushantsinghrajput #bihariboy #wewillfightforsushant #weloveyousushantsinghrajput #cbiapprovedforssr#justiceforsushantsinghrajput #foreverinourmemories❤️❤️ #priudssrians #proudssrian👈👈👈👈💃💃💃💃💃 #ssrians #dirhardfan #ssriankingdom#missyou

A post shared by Gulshan❤ (@sush.antsinghrajputt) on Aug 6, 2020 at 7:23am PDT