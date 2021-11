అల్లు అర్జున్‌, సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరెకెక్కుతున్న పాన్‌ ఇండియా చిత్రం పుష్ప లో సమంత స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ త్వరలోనే విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం అధికారికంగా తెలియజేస్తూ.. సమంత లుక్‌ని విడుదల చేసింది. లంగా జాకెట్‌ ధరించి, మాస్‌ లుక్‌లో బ్యాక్‌ సైడ్‌ మాత్రమే కనిపిస్తున్న సమంత ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ‘సిజ్లింగ్‌ సాంగ్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’గా వస్తున్న ఈ పాటలో సమంత అదిరిపోయే స్టెప్పులేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ మూవీకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. బన్నీ- సుకుమార్‌- దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చే స్పెషల్‌ సాంగ్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు. దానికి తోడు సమంత చేస్తున్న తొలి స్పెషల్‌ సాంగ్‌ ఇది.. మరి ఈ సాంగ్‌ ఎన్ని రికార్డులను క్రియేట్‌ చేస్తుందో చూడాలి. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ పార్ట్‌ని డిసెంబర్ 17వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు.

A Rocking Number with Icon Star @alluarjun & @Samanthaprabhu2 being shot in a gigantic set 🔥

Get ready to witness the 'Sizzling Song of The Year' soon💥#PushpaTheRise #ThaggedheLe 🤙#PushpaTheRiseOnDec17@iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @adityamusic @MythriOfficial pic.twitter.com/Y1PbbAmoIm

— Pushpa (@PushpaMovie) November 30, 2021