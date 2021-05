అద్దం చాటున శిరీష్‌ ముద్దులు.. రొమాంటిక్ లుక్ రిలీజ్

అల్లు శిరీష్, అను ఇమ్మాన్యుల్ జంటగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి రొమాంటిక్‌ లుక్‌ని విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. మే 30న(శిరీష్‌ బర్త్‌డే)న ఉదయం 11 గంటలకు ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రీలుక్ ద్వారా తెలియజేసింది. ఇందులో శిరీష్‌ హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్‌ను అద్దం చాటున ముద్దు పెడుతున్నట్లు ఉంది.

ఇప్పటి వరకు రొమాన్స్‌ జోలికి పెద్దగా వెళ్లని శిరీష్‌.. తాజా చిత్రంలో లిప్‌ లాక్‌ ఇచ్చినట్లు పోస్టర్‌ చూస్తే అర్థమవుతుంది. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో జీఏ2 మూవీస్ బ్యానర్ క్రింద బన్నీ వాస్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. 'విజేత', 'జతకలిసే' ఫేమ్ రాకేష్ శశి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో శిరీష్ సిక్స్ ప్యాక్‌తో కనిపించబోతున్నట్లు సమాచారం.

Here’s a movie that gives a refreshing perspective to love and relationship. Presenting the Pre Look of @AlluSirish & @ItsAnuEmmanuel's #Sirish6 💞#Sirish6FirstLook 👉🏻 May 30th at 11 am! ✅

Advance Birthday Wishes to #AlluSirish 🥳#AlluAravind @GA2Official pic.twitter.com/18CIGvgeW6

— Geetha Arts (@GeethaArts) May 27, 2021