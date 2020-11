ప్రముఖ నటుడు మిలింద్‌ సోమన్‌ తన 55వ ఏట అడుగుపెట్టారు. అయితే ఈ సందర్భంగా ఈ వయసులో కూడా తాను ఎంత ఫిట్‌గా ఉన్నానో తెలిపేలా ఉండే ఒక పిక్‌ను మిలింగ్‌ తన సోషల్‌మీడియా ఖాతాలో షేర్‌ చేశాడు. ఉదయం పూట బీచ్‌లో రన్‌చేస్తూ తన పుట్టిన రోజును ఆహ్వానించాడు మిలింగ్‌. అయితే దీంట్లో విశేషం ఏముంది అనుకుంటున్నారా? ఆయన ఒంటి మీద నూలిపోగు లేకుండా రన్‌ చేశారు. 55వ యేట అడుగుపెట్టినప్పటికి తాను చాలా ఫిట్‌గా ఉన్నాను అని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికే మిలింగ్‌ తన పూర్తి శరీరాన్ని చూపిస్తూ ఫోటోకు ఫోజిలిచ్చారు. అయితే ఈ ఫోటోలు తీసింది తన భార్యే అని ఆయన తన సోషల్‌ మీడియాలో తెలిపారు.

Happy birthday to me 😀

55 and running ! 📷 @5Earthy pic.twitter.com/TGoLFQxmui

— Milind Usha Soman (@milindrunning) November 4, 2020