సిరి హన్మంత్‌, షణ్ముఖ్‌ జశ్వంత్‌.. బిగ్‌బాస్‌ షో వల్ల వీరి ఇమేజ్‌ డ్యామేజ్‌ అయిందనుకున్నారంతా.. సోషల్‌ మీడియాలో నెగెటివిటీ వల్ల సిరి కొన్నాళ్లపాటు డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లిపోగా షణ్ముఖ్‌కు దీప్తి సునయనతో బ్రేకప్‌ అయింది. ఈ అనూహ్య పరిణామాలతో కొంతకాలంపాటు వార్తల్లో నిలిచారిద్దరూ. కానీ తమ టాలెంట్‌తో నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసేవారి నోరు మూయించారిద్దరూ. ఇటీవలే సిరి హన్మంత్‌ బీఎఫ్‌ఎఫ్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించగా తాజాగా షణ్ముఖ్‌ జశ్వంత్‌ ఏజెంట్‌ ఆనంద్‌ సంతోష్‌ సిరీస్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు.

ఈమేరకు ఫస్ట్‌లుక్‌ కూడా విడుదలైంది. ఇన్వెస్టిగేషన్‌ త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని, కేస్‌ వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించాడు. అటు బీఎఫ్‌ఎఫ్‌, ఏజెంట్‌ ఆనంద్‌ సంతోష్‌.. ఈ రెండూ కూడా తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహాలో ప్రసారం కానున్నాయి. మొత్తానికి వారు పంచుకున్న గుడ్‌న్యూస్‌ విని అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Who is she?🤔

Workaholic ✅

Responsible ✅

Crazy ✅

Anni check unte, kacchithanga maa Nitya ne😉

Introducing #SiriHanumanth as Nithya#BFF, An Aha Original, Coming Soon. #BFFOnAha #RamyaPasupuleti @DiceMediaIndia @TamadaMedia @DaburHoney_Ind @tnldoublehorse pic.twitter.com/nGenP6lYRc

— ahavideoin (@ahavideoIN) May 14, 2022