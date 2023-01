బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ షారుక్‌ ఖాన్‌, దీపికా పదుకొణె హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన మూవీ పఠాన్‌. ఎన్నో వివాదాలతో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్న ఈ చిత్రం జనవరి 25న రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో చిట్‌చాట్‌ చేస్తున్నాడు షారుక్‌. తాజాగా ట్విటర్‌లో మరోసారి అభిమానులతో ముచ్చటించాడు. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్‌ రకరకాల ప్రశ్నలు సంధించగా వాటికి ఓపికగా వినూత్నంగా ఆన్సరిచ్చాడు హీరో.

పఠాన్‌ సినిమాకు ఎంత పారితోషికం తీసుకున్నారు అని ఓ అభిమాని డైరెక్ట్‌గా అడిగేశాడు. దీనికి షారుక్‌.. ఎందుకు బాబూ.. నీ నెక్స్ట్‌ సినిమాకు ఏమైనా సంతకం చేయాలా? అని ఫన్నీగా కౌంటరిచ్చాడు. పఠాన్‌ షూటింగ్‌లో బెస్ట్‌ పార్ట్‌ ఏంటో చెప్పండి అన్న ప్రశ్నకు.. ఈ సినిమా కోసం ఎంతోమంది యువకులు పనిచేస్తున్నారు. వారితో కలిసి పగలూరాత్రులు పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది అని రిప్లై ఇచ్చాడు. ఫస్ట్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ ఎవరన్న ప్రశ్నకు తన భార్య గౌరి అని సమాధానమిచ్చాడు. ఇకపోతే యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మితమవుతున్న ఈ సినిమాను సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఇందులో షారుక్‌ గూఢచారిగా కనిపించనున్నాడు. ఈ చిత్రానికి విశాల్‌ శేఖర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

There were lots of youngsters who assisted in making this film. They were all the sweetest and even now working day and night. I had most fun with them. #Pathaan https://t.co/uQMOA8lIya

