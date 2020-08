‘ప్రతి రోజు పండగే’ సినిమాతో బ్లాక్‌ బాస్టర్‌ హిట్‌ను అందుకున్న హీరో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం సోలో బ్రతుకే సో బెటర్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. మే 1న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా వాయిదా పడింది. థియేటర్లు తెరుచుకోగానే త్వరలోనే విడుదల కానుంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు ‘నో పెళ్లి’ సాంగ్‌ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పాటలో రానా, వరుణ్ తేజ్ కూడా సందడి చేయడం విశేషం. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన మరో అప్‌డేట్‌ను హీరో ధరమ్‌ తేజ్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశారు. (సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌)

More details tomorrow at 10AM pic.twitter.com/5PJZIPuVJu

‘సింగిల్స్‌ అంటూ చెప్పుకొచ్చిన నిఖిల్‌, నితిన్‌, రానా పెళ్లి చేసుకొని వెళ్లిపోయారు. ఇక నా వంతు వచ్చింది. సారీ ప్రభాస్‌ అన్న’. అంటూ సాగే వాట్సాప్‌ చాట్‌ను షేర్‌ చేశారు. ఇది చూసిన అభిమానులు ఇప్పటికే పెళ్లి బాట పడుతున్న హీరోల జాబితాలో సాయి కూడా చేరిపోయాడని అనుకున్నారు. అయితే ఈ వార్తలకు ఫుల్‌స్టాప్‌ పెడుతూ సోమవారం మరో ట్వీట్‌ చేశారు. ‘అంత స్ట్రిక్ట్‌గా సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ అని అందరికీ చెప్పే విరాట్ కి అమృత ని చూసాక ఏమైంది ???.. సోలో బ్రుతుకే సో బెటర్‌ సినిమా నుంచి ఆగష్టు 26న ‘హెయ్‌ ఇది నేనేనా’ అనే పాట విడుదల కానుంది’ అంటూ ట్విటర్‌లో ప్రకటించాడు. (భగవద్గీత సాక్షిగా..!)

అంత strict గా సోలో బ్రతుకు సో బెటర్ అని అందరికీ చెప్పే విరాట్ కి అమృత ని చూసాక ఏమైంది ???#HeyIdiNenena from #SoloBratukeSoBetter on 26th Aug at 10AM. Another lovely song from this album. #SBSB2ndSingle pic.twitter.com/iD4NuWliYv

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) August 24, 2020