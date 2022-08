Jr Ntr In Oscar Nominations: రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌'. ఈ ఏడాది మార్చి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా రికార్డు స్థాయిలో కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సునామీ సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ నటనకు ఫిదా కాని ప్రేక్షకుడు ఉండడు.

కొమురం భీమ్‌ పాత్రలో ఆయన నటనకు పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ప్రశంసలు దక్కాయి. తాజాగా ఎన్టీఆర్‌కు సంబంధించిన ఓ వార్త ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం తారక్‌ పేరు ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌లో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ పబ్లికేషన్‌ 'వెరైటీ' ఈ మేరకు ప్రిడిక్షన్‌ లిస్ట్‌ను వెల్లడించింది.

ఉత్తమ నటుడి క్యాటగిరిలో తారక్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఈ వార్త తెలిసిన ఎన్టీఆర్‌ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్న ఈ వార్తలో ఎంతవరకు నిజం ఉందన్నది త్వరలోనే తెలియనుంది.

