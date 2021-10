టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రామ్‌చరణ్‌, ఎన్‌టీఆర్‌ నటిస్తున్న పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘రౌద్రం... రణం.. రుధిరం (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌)’. అల్లూరి సీతారామ‌రాజుగా మెగాపవర్‌ స్టార్‌.. కొమరం భీమ్‌గా యంగ్ టైగ‌ర్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు. ఒలివియా మోరిస్, ఆలియా భట్‌ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. పలుమార్లు వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చిన ఈ మూవీ ఫైన‌ల్‌గా జ‌న‌వ‌రి 7న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్టు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విషయం తెలిసిందే.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన అల్లూరి, భీమ్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియోలు రిలీజై మంచి రెస్పాన్స్‌ అందుకున్నాయి. కాగా ఈ మూవీ టీం సర్‌ప్రైజ్‌ ఇవ్వనున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది. దానికి కోసం అక్టోబర్‌ 29 వరకు వేచి చూడాలని తెలిపింది. ట్విటర్‌లో మూవీ టీం పెట్టిన పోస్ట్‌లో.. ‘ఇది వ‌ర‌కెన్న‌డూ చూడ‌ని, విన‌ని, ప్రపంచంలోనే ఇంతవరకు ఏ సినిమాకు లేని క‌ల‌యికను చూసేందుకు సిద్ధం అవ్వండి. ఇలాంటిది విషయం మొదటిసారి కానుంది. ఇదే రోజు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు సంబంధించిన ఎక్జ‌యిటింగ్ న్యూస్‌ మీకోసం ఎదురు చూస్తోంది’ అని తెలిపింది. ఆ సర్‌ప్రైజ్‌ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మరో రెండు రోజు వెయిట్‌ చేయక తప్పదు.

Get ready to witness a never seen before and unheard collaboration for any film in the world on this October 29th. This is going to be one of it’s kind! 🤘🏻

Stay tuned for an exciting #RRRMovie update on the same day! 💥💥

— RRR Movie (@RRRMovie) October 27, 2021