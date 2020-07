ముంబై: సాధారణంగా ఎదైనా వస్తువును ఉపయోగించి డ్యాన్స్‌ చేయడం వంటివి డ్యాన్స్‌ షోల్లో చూస్తుంటాం. అది కూడా డ్యాన్సర్‌లకు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. కానీ ఓ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఫుట్‌బాల్‌ను ఉపయోగించి డ్యాన్స్‌ చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోను బాలీవుడ్‌ నటి రవీనా టాండన్‌ శనివారం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. రెండేళ్ల క్రితం నాటి వీడియో అయినప్పటికీ తాజాగా రవీనా షేర్‌ చేయడంతో వైరల్‌గా మారింది. ‘అవును మాకు ప్రతిభ ఉంది! ఇది చాలా అద్భుతం! చాలా బాగా చేశారు బాయ్స్‌! మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ ట్వీట్‌ మీకు చేరుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు. (చదవండి: వైరల్ : ఈ డస్ట్‌ బిన్‌కు ఏమైందబ్బా!)

And yes we have talent! This is so amazing! Well done boys! Hope this reaches you all wherever you guys are!♥️😍😘 pic.twitter.com/aOnkHGWQA7

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 25, 2020