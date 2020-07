కొన్ని కొన్ని వీడియోలు చూసినప్పుడు మనకి ఆశ్చర్యం కలగడంతో పాటు వాటికి మన జీవితంతో సంబంధం ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాటిని చూసిన వెంటనే మనకి కామెంట్‌ చేయాలనో, లైక్‌ కొట్టాలనో అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఒక వీడియోని ఇప్పుడు చూడండి. వర్షంలో ఒక బ్లూ కలర్‌లో ఉన్న డస్ట్‌బిన్‌ చాలా దూరం తేలుతూ వెళ్లింది. 28 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను ‘ఐయామ్‌మేరికిర్క్‌’ అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌ తన ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ‘మరో వడగళ్లు? ఈ బ్లూ బిన్‌ను చూస్తుంటే నాకు ఏం వద్దు, బాయ్‌, అని వెళుతున్నట్లు ఉంది. మిగిలిన ఏడాదికి గుడ్‌లక్‌’ అనే శీర్షికను జోడించింది.

చదవండి: అనుకోని అతిధి రాకతో అద్భుతం..

Another hailstorm? This blue bin was like “Nope. Bye y’all, good luck with the rest of this year.”🤣 #yyc #yycstorm #abstorm pic.twitter.com/BR3LRNvIOg

— Mary Kirk (@iamMaryKirk) July 23, 2020