ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ తీసిన తాజా చిత్రం వ్యూహం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజకీయాల ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 29న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ అవుతుందంటేనే కొందరి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఈ మూవీని ఆపేందుకు ఎంతోమంది శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీకి చెందిన పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు ఆర్జీవీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ తల నరికి తెచ్చినవారికి కోటి రూపాయలు బహుమానంగా ఇస్తానని ప్రకటించాడు. ఆర్జీవీ- పరాన్నజీవి పేరుతో ఓ ఛానల్‌లో నిర్వహించిన చర్చా కార్యక్రమంలో పై వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారగా ఆర్జీవీ తనదైన స్టైల్‌లో స్పందించాడు. 'కొలికపూడి నన్ను చంపించేందుకు కాంట్రాక్ట్‌ ఇచ్చాడు. యాంకర్ సాంబశివరావు అతడికి తెలివిగా సాయం చేశాడు. తన హత్యకు సంబంధించి కొలికపూడి చేసిన వ్యాఖ్యలను 3 సార్లు పునరావృతం చేసేలా వ్యవహరించాడు' అని ట్వీట్‌ చేశారు.

ఈ విషయంపై మరికాసేపట్లో విజయవాడ పోలీసులను కలవనున్నట్లు తెలిపాడు వర్మ. కొలికపూడి శ్రీనివాసరావుతో పాటు యాంకర్‌ సాంబశివరావు, సదరు ఛానెల్‌ యజమాని బిఆర్‌ నాయుడు పై ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. ఫిర్యాదు అనంతరం వివరాలను మీడియాకు తెలుపుతానని చెప్పాడు.

Am reaching the office of DIRECTOR GENERAL of POLICE in VIJAYWADA by 3.30 pm TODAY to file a complaint against Kolikapudi Sreenivas Rao, Tv 5 anchor Sambashiva Rao and the channel owner B R Naidu ..Will disclose the contents of my complaint to all media immediately after that pic.twitter.com/GjfyX5Uz7h — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 27, 2023

Hey @ncbn ,@naralokesh and @PawanKalyan ..Can the fact that you are not condemning this guy be taken as you endorsing him ? https://t.co/ai581FJ9Em — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 27, 2023

TDP party and its head @ncbn ‘s representatives are publically on supportive tv channels like TV 5 offering monetary contracts to CUT PEOPLE’S HEADS OFF PMO … If he is not condemned and kicked out publically by them CONTRACT KILLINGS will be recognised as official policy of TDP pic.twitter.com/3HoNizU2Yh — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 26, 2023

Dear ⁦@APPOLICE100⁩ ,this kolikapudi Sreenivasrao gave contract of Rs 1crore to kill me and he was cleverly aided by anchor called Samba of TV 5 channel who together facilitated him to repeat the contract killing on me 3 times ..Please treat this as my official complaint pic.twitter.com/Aixp5n5vpd — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 26, 2023

చదవండి: పృథ్వీరాజ్‌ చిన్నప్పటి క్యారెక్టర్‌ చేసింది ఇతడే! రవితేజతో రిలేషన్‌పై క్లారిటీ!