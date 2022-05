లోక నాయకుడు కమల్‌ హాసన్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం విక్రమ్‌. లోకేష్‌ కనగరాజు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. కమల్‌ సొంత నిర్మాణ సంస్థ రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలింస్ పతాకంపై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను తెలుగులో నితిన్‌ రిలీజ్‌ చేయబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. తన సొంత బ్యానర్‌ శ్రేష్ట్‌ మూవీస్‌ పతాకంలో నితిన్‌ ‘విక్రమ్‌’ సినిమాను తెలుగులోకి తీసుకువస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు(మే 20) సాయంత్రం 6 గంటలకు ఈ మూవీ తెలుగు ట్రైలర్‌ విడుదలకు ముహుర్తం ఖరారు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ని విడుదల చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. పొలిటికల్‌ యాక్షన్‌ థ్లిల్లర్‌గా సాగే ఈ మూవీలో తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్ సేతుపతి, మలయాళీ పాపులర్‌ యాక్టర్‌ ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌కు కోలీవుడ్‌ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్‌ అనిరుధ్‌ సంగీతం అందించారు. జూన్‌ 3న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

The Action now begins in Telugu💥💥

MegaPower🌟@AlwaysRamCharan to Launch @ikamalhaasan’s #VikramHitlist Telugu Trailer

Today @ 5 PM 🤟#Vikram #VikramTrailer #VikramFromJune3❤️‍🔥@Dir_Lokesh @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @anirudhofficial @actor_nithiin @RKFI @SreshthMovies pic.twitter.com/80UzoM10EE

— Sreshth Movies (@SreshthMovies) May 20, 2022