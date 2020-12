టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ తన అభిమానులకు మంగళవారం గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పారు. తాజాగా నిర్వహించిన కరోనా టెస్టులో నెగిటివ్‌ వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. కోవిడ్‌ నుంచి కోలుకున్నట్లు, ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశారు. ‘కోవిడ్‌ నెగిటివ్‌గా పరీక్షించానని చెప్పడానికి ఆనందంగా ఉంది. నేను పూర్తిగా బాగున్నాను. నాపై చూపించిన మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. మంచి ఆరోగ్యం, సానుకూల దృక్పథంతో 2021ను ప్రారంభించడానికి ఇక ఆలస్యం చేయలేను’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. అదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మాస్కు ధరించి, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. చదవండి: రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌

Thankyou for all the love ❤️ pic.twitter.com/XwhHtMubKf

— Rakul Singh (@Rakulpreet) December 29, 2020