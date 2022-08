తెలుగులో వచ్చిన హిట్‌ మూవీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీని నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని నిర్మించారు. ఇక్కడ మూవీ హిట్‌ కొట్టడంతో హిందీలో రీమేక్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే కదా! రాజ్‌కుమార్‌ రావు ప్రధాన పాత్రలో శైలేష్‌ కొలను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో దంగల్‌ బ్యూటీ సాన్యా మల్హోత్రా కథానాయికగా నటించింది.

తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఆగస్టు 28 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. మరి హిట్‌ను యధాతథంగా తీశారా? ఏమైనా మార్పులు చేశారా? హిందీ వర్షన్‌ ఎలాగుంది? అనేది తెలుసుకోవాలంటే మరో నాలుగురోజుల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో హిట్‌ను చూసేయండి మరి!

The tense case of a highway, a lost car and a missing girl.

HIT, The First Case is coming to Netflix on 28th August!

— Netflix India (@NetflixIndia) August 23, 2022