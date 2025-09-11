 'అతని వివరాలు తెలిస్తే చెప్పండి.. లక్ష రూపాయలు ఇస్తా' | Raghava lawrence Reacts 80 Years Old man Selling sweets In train | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Raghava Lawrence: 'అతని వివరాలు తెలిస్తే చెప్పండి.. లక్ష రూపాయలు ఇస్తా'

Sep 11 2025 3:37 PM | Updated on Sep 11 2025 3:44 PM

Raghava lawrence Reacts 80 Years Old man Selling sweets In train

కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో రాఘవ లారెన్స్‌ సినిమాలు మాత్రమే కాదు.. సమాజ సేవలో దూసుకెళ్తున్నారు. ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని తనకు తెలిసిన మరుక్షణమే వెళ్లి దేవుడిలా సాయం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలామంది పేద రైతులకు, విద్యార్థులకు తనవంతుగా ఆర్థికంగా అండగా నిలిచారు. ఇటీవలే  పూరి గుడిసెలో జీవిస్తున్న ఓ దివ్యాంగురాలు శ్వేత కుటుంబానికి స్కూటీ బహుమతిగా ఇచ్చాడు.

ఇది జరిగిన మూడు రోజుల్లోనే మరో వృద్ధ దంపతులకు అండగా నిలిచేందుకు ముందుకొచ్చారు. చెన్నైలో లోకల్ట్రైన్స్లో స్వీట్స్ దాదాపు 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు స్వీట్లు విక్రయించడం సోషల్ మీడియాలో వైరలైంది. వయసులో తన భార్య చేసిన స్వీట్లను విక్రయిస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. పలు మీడియా ఛానెల్స్లో న్యూస్ రావడంతో ఇది చూసిన రాఘవ లారెన్స్ చలించిపోయారు.

వెంటనే వారి వివరాలు కనుక్కుని రూ.లక్ష సాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రకటించారు. ఎవరికైనా వారి వివరాలు తెలిస్తే తనకు తెలియజేయాలని ట్విటర్ వేదికగా కోరారు. వారి కోసం వివరాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నా సాధ్యం కావడం లేదన్నారు. మీరు వారిని రైలులో చూసినట్లు అయితే అతని స్వీట్లు కొని వీలైన విధంగా వారికి మద్దతు నిలవండి అని లారెన్స్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా.. లారెన్స్‌ ప్రస్తుతం బుల్లెట్టు బండి సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత కాంచన 4 స్టార్ట్‌ చేయనున్నాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మా బంగారు తల్లి ఊయల ఫంక్షన్‌.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన గౌతమ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్యలకు కుమారుడు.. మెగా సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

ఫిల్టర్ లేకుండా డింపుల్ హయాతి.. బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘కిష్కింధపురి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (ఫొటోలు)

Video

View all
7 Years of KONDAGATTU Bus Tragedy 1
Video_icon

దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రమాదాల్లో ఒకటిగా కొండగట్టు ప్రమాదం
YSRCP Ravindranath Reddy SLAMS Chandrababu Over Privatization of Medical Colleges 2
Video_icon

Ravindranath Reddy: ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రైవేట్ పరం చేయడమే బాబు విజనరీ
Gudivada Amarnath's SHOCKING Comments on CM Chandrababu 3
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలి: అమర్నాథ్
Farmers Que Line For Urea In Heavy Rain At Vikarabad 4
Video_icon

యూరియా కోసం జోరువానలో రైతుల క్యూ
High Tension In Krishna Dist ZPTC Meeting On Urea Shortage 5
Video_icon

కృష్ణ జిల్లా జడ్పీటీసీ సమావేశంలో యూరియా కోతరపై రగడ
Advertisement
 