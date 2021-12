సైఫ్‌ అలీఖాన్‌- కరీనా కపూర్‌ దంపతుల కొడుకు పూర్తి పేరు ఏమిటి? ఇంతకీ ఫస్టా? సెకండా? అని అడగకండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్న అడిగింది మేము కాదు మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ స్కూల్‌. ఆరవ తరగతి విద్యార్థులకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్‌ పేపర్‌లో పై ప్రశ్న ఉంది. దాన్ని కొందరు స్క్రీన్‌షాట్లు తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా ప్రస్తుతం అవి వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఇవేం పిచ్చిప్రశ్నలని స్కూల్‌ యాజమాన్యంపై ఫైర్‌ అవుతున్నారు. ఇక్కడ కొసమెరుపు ఏంటంటే కరీనా కొడుకు పేరేంటి? అన్న పాఠశాల యాజమాన్యం ఆమెకు ఇద్దరు సంతానం అన్న సంగతి కూడా మరిచింది. కాగా బాలీవుడ్‌ జంట సైఫ్‌ - కరీనా దంపతులకు తైమూర్‌ అలీ ఖాన్‌, జెహ్‌లు సంతానం. జెహ్‌ పూర్తి పేరు జెహంగీర్‌ అలీ ఖాన్‌.

A private school in Khandwa asked the name of film actor Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan's son in the examination paper of class 6th. The DEO said a show cause notice will be issued to the school @ndtv @ndtvindia @GargiRawat @manishndtv pic.twitter.com/YkERwGYeMB

