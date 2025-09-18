 'OG' మూవీలో పవర్‌ఫుల్‌ రోల్‌లో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ | Pawan Kalyan’s OG: Prakash Raj First Look as Satya Dada Unveiled | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పవన్‌ కల్యాణ్‌ 'ఓజీ'లో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌.. పోస్టర్‌ చూశారా?

Sep 18 2025 2:32 PM | Updated on Sep 18 2025 2:37 PM

Pawan Kalyan OG Movie: Prakash Raj Poster Released

పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) హీరోగా నటించిన యాక్షన్‌ మూవీ ఓజీ (OG Movie). ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించగా బాలీవుడ్‌ నటుడు ఇమ్రాన్‌ హష్మి కీలక పాత్ర పోషించారు. సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్‌ 25న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఓజీ ట్రైలర్‌ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ట్రైలర్‌ను పక్కనపెట్టి మరో ఇంట్రస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ వదిలింది చిత్రయూనిట్‌. ఓజీలో సీనియర్‌ నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ (Prakash Raj) ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. 

సత్య దాదాగా ప్రకాశ్‌ రాజ్‌
ఈమేరకు ఆయన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఇందులో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌.. శాలువా కప్పుకుని, కళ్లజోడు పెట్టుకుని ఏదో దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. ఆయన పాత్ర పేరును సత్యదాదాగా ప్రకటించారు. మరి ఆయన క్యారెక్టర్‌ ఏంటనేది తెలియాలంటే సినిమా వచ్చేవరకు ఆగాల్సిందే! ఇక ఈ సినిమాను డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్‌ దాసరి నిర్మించారు.

 

 

చదవండి: దీపికా పదుకొణెకు షాకిచ్చిన 'కల్కి' టీమ్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కిష్కింధపురి' మూవీ సక్సెస్ మీట్..ముఖ్య అతిథిగా సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో కొలువైన శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 3

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో నరేష్, వాసుకి ఆనంద్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఓజీ ప్రమోషన్స్ లో ప్రియాంక.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్‌ -2025లో అందరినీ ఆకర్షించిన ఫోటోలు ఇవే

Video

View all
YS Jagan Vision The Deck Building In Vizag 1
Video_icon

ఇది YS జగన్ విజన్.. అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న 'ది డెక్'
Rashmika Mandanna Crazy Sequel Projects 2
Video_icon

సీక్వెల్ క్వీన్.. రష్మిక ప్రాజెక్ట్స్ తెలిస్తే దిమ్మతిరిగిపోతుంది
MLA Bathula Lakshma Reddy Give 2 Crore Cheque To Revanth Reddy 3
Video_icon

MLA Bathula Lakshma Reddy: రైతుల కోసం రెండు కోట్లు
Ravi Teja Movies List 2026 4
Video_icon

రవితేజ దండ యాత్ర అప్పుడే..!
Allu Arjun Multi Starrer With Shahrukh Khan 5
Video_icon

బ్లాస్టింగ్ కాంబినేషన్ తో ఐకాన్ స్టార్.. పుష్పగాడు ఇంటర్నేషనల్
Advertisement
 