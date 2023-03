95వ అకాడమీ అవార్డు వేడుకల్లో ఓ హాలీవుడ్‌ చిత్రం సత్తా చాటింది. 'ఎవ్రిథింగ్‌ ఎవ్రివేర్‌ ఆల్‌ ఎట్‌ వన్స్‌'(Everything Everywhere All At Once)అనే హాలీవుడ్‌ చిత్రం ఏకంగా ఏడు ఆస్కార్లను కైవసం చేసుకుంది. 11 విభాగాల్లో నామినేట్‌ అయిన ఈ సినిమా ఏకంగా ఏడు అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటి, ఉత్తమ సహాయ నటుడు, ఉత్తమ సహాయ నటి, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ స్క్రీన్‌ ప్లే, ఉత్తమ ఎడిటింగ్‌ విభాగాల్లో ఈ చిత్రానికి అవార్డులు వరించాయి.

కాగా, ఈ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటి అవార్డు దక్కించుకున్న మిషెల్‌యో ఆస్కార్‌ అందుకున్న తొలి ఆసియా మహిళగా నిలిచారు. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకున్న ఈ సినిమా ఏడు ఆస్కార్‌లను సొంతం చేసుకొని సత్తా చాటింది.