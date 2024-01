Swayambhu: హనుమాన్‌ భక్తుడిగా నిఖిల్‌!

నిఖిల్‌ హీరోగా నటిస్తున్న సోషియో ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్‌ ‘స్వయంభూ’. భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. భువన్, శ్రీకర్‌ నిర్మిస్తున్నారు.‘స్వయంభూ’ సినిమా అప్‌డేట్‌ను షేర్‌ చేశారు నిఖిల్‌.

‘‘నాన్‌స్టాప్‌గా మా సినిమా షూటింగ్‌ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో నేను హనుమాన్‌ భక్తుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాను. ఈ సినిమాలో నా ఫేవరెట్‌ డైలాగ్‌ జై శ్రీరామ్‌. అద్భుతమైన యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరిస్తున్నాం. దసరా లేదా దీపావళికి ఈ సినిమాను విడుదల చేసే ప్లాన్‌లో ఉన్నాం’’ అంటూ ‘ఎక్స్‌’లో షేర్‌ చేశారు నిఖిల్‌. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

#Swayambhu shooting in full swing with key sequences being shot 💥💥@actor_Nikhil will be seen as a devotee of Lord Hanuman in the film ❤️‍🔥@iamsamyuktha_ @krishbharat20 @RaviBasrur @manojdft @TagoreMadhu @bhuvan_sagar @PixelStudiosoff @TimesMusicHub @jungleemusicSTH pic.twitter.com/rMyTKrghZJ

