బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారూక్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె జంటగా నటించిన చిత్రం 'పఠాన్.' జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తోంది. భారీస్థాయిలో వసూళ్లు రాబడుతూ రికార్డుల మీద రికార్డులు తిరగరాస్తోంది పఠాన్. వసూళ్లలో ఇప్పటికే కేజీయఫ్‌ 2, బాహుబలి వంటి పాన్‌ ఇండియా చిత్రాల రికార్డ్‌ బ్రేక్‌ చేసిన తొలి హిందీ చిత్రంగా పఠాన్‌ నిలిచింది.

ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.700 కోట్లకు పైగానే కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ సందర్భంగా హీరో శనివారం వీకెండ్ కావడంతో షారూక్ ఖాన్ ఎప్పటిలాగే తన ఫ్యాన్స్‌తో ఆస్క్‌ఎస్‌ఆర్కే సెషన్ నిర్వహించారు. ట్విటర్ వేదికగా అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు పలు రకాల ప్రశ్నలతో షారూక్‌పై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. అయితే ఇవాళ నాకు జలుబు ఉంది కాబట్టి.. పెళ్లి ప్రతిపాదనలు తీసుకురావద్దని అభిమానులను సరదాగా కోరాడు.

ఈ సందర్భంగా ఓ అభిమాని ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు. పఠాన్ మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని.. కానీ సెకండాఫ్ తీవ్ర నిరాశపరిచిందని అడిగారు. దీనికి షారూక్ స్పందిస్తూ.. ' దీనికి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు ఫస్ట్ హాఫ్ నచ్చింది కదా. అయితే ఈ వీకెండ్‌ ఓటీటీలో సెకండాఫ్ ఇంకో సినిమా చూసి చూసేయండి.' అంటూ సలహా ఇచ్చారు. మరో అభిమాని ఫిబ్రవరి 14 ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజున మీతో డేట్‌కు వెళ్లాలనుందని అడిగింది. దీనికి షారూక్ ఖాన్ రిప్లై ఇస్తూ..' డేట్‌ అంటే నాకు చాలా బోరింగ్.. ఆ రోజు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్‌తో పఠాన్ మూవీకి వెళ్లండి' అంటూ సలహా ఇచ్చారు. అలాగే చాలామంది అభిమానుల ట్వీట్లకు ఆయన ఫన్నీగా రిప్లై ఇచ్చారు.

Koi baat nahi. Apni apni pasand hoti hai. Pehla half see of #Pathaan second half see some other film on OTT this weekend. https://t.co/Q6hgMVic9f

Oh wow, weekend upon us again. Should be working but have a late call….so thought will catch up with some queries. If u have any. Go ahead #AskSRK ( also no marriage proposals today as I have a cold..just saying ha ha )

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023