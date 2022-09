టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో నాగచైతన్య ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టూ బ్యాక్‌ సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీ అవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం ధూత అనే వెబ్‌సిరీస్‌లో నటిస్తున్న చై ఆ సినిమా కంప్లీట్‌ కాకుండగానే నెక్స్ట్‌ సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు. మానాడు చిత్రంతో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న తమిళ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ వెంకట్‌ ప్రభు దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. చై కెరీర్‌లోనే ఇది 22వ సినిమా.

తాజాగా ఈ సినిమాపై మేకర్స్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. రేపు(బుధవారం)ఈ సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నట్లు పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో చై పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించనుంది. 'బంగార్రాజు' తర్వాత మరోసారి ఈ జోడీ రిపీట్‌ కానుండటంతో ఆసక్తి నెలకొంది.

With all ur love and blessings beginning my next #VP11 tomorrow with @chay_akkineni #NC22 @SS_Screens YES the shoot begins tomorrow @ilaiyaraaja @thisisysr pic.twitter.com/0ugXmSgDRD

— venkat prabhu (@vp_offl) September 20, 2022