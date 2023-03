ఉగాది పండుగ సందర్భంగా నందమూరి ఫ్యాన్స్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌ అనిల్‌ రావిపూడి. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా అనిరావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ భారీ బడ్జెట్‌ సినిమా రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా కాజల్‌ అగర్వాల్‌ హీరోయిన్‌గా నటించనుంది. బాలయ్య 108వ చిత్రంగా ఈ సినిమా రూపొందనుంది.

అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాల బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌తో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచానలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ బాలయ్య లుక్‌ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ శరవేగంగా షూటింగ్‌ను జరుపుకుంటోంది. ఇక ఈ చిత్రంలో కాజల్‌తో పాటు ధమాకా బ్యూటీ శ్రీలీల కూడా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Celebrate this UGADI with the Arrival of #NBKLikeNeverBefore 🔥

Presenting the FirstLook of Natasimham #NandamuriBalakrishna from #NBK108 💥

This time,beyond your imagination!@AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi @YoursSKrishna pic.twitter.com/i1zP90B0aB

— Shine Screens (@Shine_Screens) March 22, 2023