సినీ నటుడు నరేష్‌-పవిత్రా లోకేశ్‌లు పెళ్లిబంధంతో ఒక్కటయ్యారు. సన్నిహితులు, కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో వీరి వివాహం మైసూర్‌లో జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి పెళ్లి వీడియోను నరేష్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో క్షణాల్లోనే ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ‘ఒక పవిత్ర బంధం, రెండు మనసులు, మూడు ముళ్ళు, ఏడు అడుగులు, మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ ఇట్లు, మీ #PavitraNaresh’అంటూ నరేష్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

గత కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్న నరేష్‌-పవిత్రా లోకేశ్‌లు తాజాగా మరోసారి పెళ్లి వీడియోతో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారారు. నరేష్‌కు ఇది నాలుగో పెళ్లికాగా పవిత్రా లోకేశ్‌కు ఇది మూడో పెళ్లి. ఇక ప్రస్తుతం ఈ కొత్తజంట హనీమూన్‌ కోసం దుబాయ్‌కు వెళ్లినట్లు నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి దుబాయ్‌ వీధుల్లో సందడి చేస్తున్నారు.

Seeking your blessings for a life time of peace & joy in this new journey of us🤗

ఒక పవిత్ర బంధం

రెండు మనసులు

మూడు ముళ్ళు

ఏడు అడుగులు 🙏

మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ ఇట్లు

- మీ #PavitraNaresh ❤️ pic.twitter.com/f26dgXXl6g

— H.E Dr Naresh VK actor (@ItsActorNaresh) March 10, 2023