యంగ్‌ హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ తాజా చిత్రం ఫస్ట్‌లుక్‌, టైటిల్‌ బయటకు వచ్చింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం టైటిల్‌ను ‘అనుభవించు రాజా’గా ఖరారు చేశారు చిత్ర బృందం. తాజాగా నాగార్జున ఈ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో రాజ్‌ తరుణ్‌ కోడిపుంజుతో పట్టు వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నాడు. చూస్తుంటే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కోడి పందాలు నేపథ్యంలో ఈ మూవీ తెరకెక్కినట్లు తెలుస్తోంది.

చదవండి: బిగ్‌బాస్‌: ఇద్దరికి కరోనా పాజిటివ్‌.. తెరపైకి కొత్త పేర్లు, లిస్ట్‌ ఇదే!

ఈ సినిమాలో రాజ్‌ తరుణ్‌ సరసన మోడల్ కాషిశ్‌ ఖాన్ నటించింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. ఎలాంటి హాడావుడి లేకుండా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ త్వరలోనే విడుదల కానుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో రాజ్‌ తరుణ్‌కు ఇది మూడో సినిమా కాగా, దర్శకుడుకు శ్రీనివాస్‌తో అతడికి రెండవ చిత్రం కావడం విశేషం.



Happy to show you the first Look of our next !! @itsRajTarun#AnubhavinchuRaja @AnnapurnaStdios @SVCLLP @itsRajTarun @GavireddySreenu @adityamusic pic.twitter.com/RVOgI4aBRq

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 28, 2021