కింగ్‌ నాగార్జున ప్రస్తుతం క‌ల్యాణ్‌కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘బంగార్రాజు’ చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సోగ్గాడే చిన్ని నాయ‌నకు సీక్వెల్‌గా ‘బంగార్రాజు’ రూపొందుతుంది ఈ చిత్రం. ఆదివారం(ఆగస్టు29)న నాగార్జున బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ చిత్ర పోస్టర్‌ను నాగ చైతన్య రిలీజ్‌ చేశారు.ఇందులో డెవిల్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌ అంటూ నాగార్జున స్వర్గం నుంచి దిగుతున్నట్లుగా ఉంది.

జీ స్టూడియోస్‌, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. నాగ చైతన్య ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మొదటి పార్టులో నాగార్జున‌కు జోడీగా న‌టించిన ర‌మ్య‌కృష్ణ, బంగార్రాజులో కూడా జోడి కట్టింది. ‘ఉప్పెన’ బ్యూటీ కృతిశెట్టి నాగచైత‌న్య‌కు జోడీగా న‌టిస్తోంది.

Happy birthday to my King @iamnagarjuna .. so looking forward to sharing the screen with you again ! To great health and happiness always .. thank you for being you !! Lots of love pic.twitter.com/H7dg6RapHI

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) August 29, 2021