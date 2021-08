Samantha birthday Wishes to Nagarjuna: కింగ్‌ నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక అక్కినేని కోడలు సమంత కూడా నాగార్జునకు స్పెషల్‌ బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపింది. 'మీపై నాకున్న గారవం గురించి చెప్పడానికి పదాలు సరిపోవు. ఎప్పుడూ అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మ‌న‌స్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బర్త్‌డే మామ' అంటూ సమంత ట్వీట్‌ చేసింది.

కాగాగత కొన్ని రోజులుగా సమంత వ్యక్తిగత జీవితంపై పలు రూమర్స్‌ చక్కర్లు కొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత నుంచి సమంత డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ అన్నింటిలోనూ సమంత అక్కినేనిగా ఉండేది అయితే తాజాగా సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లలో సమంత.. అక్కినేని అనే పదాన్ని తొలగించింది. దీంతో చైతూతో సామ్‌కి విభేదాలు తలెత్తాయా అన్న అంశాలు తెరపైకి వచ్చాయి.

దీనిపై ఈ విషయంపై స్పందించిన సమంత అవన్నీ రూమర్స్‌ అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పడు నాగార్జున బర్త్‌డేకు నాగ్‌మామ అంటూ ఎంతో ప్రేమగా శుభాకాంక్షలు చెప్పడంతో రూమర్స్‌కు ఒక రకంగా ఫుల్‌స్టాప్‌ పడినట్లే అని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

No words can describe my respect for you. I wish you an abundance of health and happiness, today and always.Happy birthday to the man ,the phenomena @iamnagarjuna mama🤗☺️♥️

— S (@Samanthaprabhu2) August 29, 2021