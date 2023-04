ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. ఆయన అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న పుష్ప-2 బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. 'పుష్ప: ది రూల్‌' సినిమాకు సంబంధించి బుధవారం ఉదయం 11.07గంటలకు క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇవ్వనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ మేరకు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు.

ఏప్రిల్‌ 8న అల్లు అర్జున్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫస్ట్‌లుక్‌తో పాటు కాన్సెప్ట్‌ వీడియోను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదట కాన్సెప్ట్‌ టీజర్‌ విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత బన్నీ బర్త్‌డే రోజు ఫస్ట్‌లుక్‌ అభిమానులతో పంచుకోనున్నారు. కాగా..సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన పుష్ప: ది రైజ్‌ సినిమాకు కొనసాగింపుగా సీక్వెల్‌ తెరకెక్కిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ సిండికేట్‌ నేపథ్యంలో పుష్ప పార్ట్-1 లో చూపించారు. అదే తరహాలో తన చుట్టూ ఉన్న ప్రత్యర్థులు, శత్రువులను దాటుకుని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పుష్పరాజ్‌ హవా ఏ విధంగా సాగించాడనేది పుష్ప-2లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

And it begins ❤️‍🔥❤️‍🔥#PushpaTheRule Update tomorrow at 11:07 AM 🔥🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @PushpaMovie pic.twitter.com/cyi4Osfleq

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 4, 2023