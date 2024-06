చిన్న సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర అదరగొడుతోంది. బాలీవుడ్‌ బడా సినిమాల పోటీని తట్టుకుని నిలబడింది. హారర్‌ సినిమా ముంజా తాజాగా వంద కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరింది. ఈ విషయాన్ని చిత్రయూనిట్‌ అధికారిక పోస్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది. ఆదిత్య సపోట్‌దర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మోనా సింగ్‌, అభయ్‌ వర్మ, శార్వరి వాగ్‌ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

జూన్‌ 7న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. చిన్నాపెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ ఈ మూవీకి ఓటేస్తున్నారు. అలా ఈ చిత్రం 17 రోజుల్లోనే వంద కోట్ల గ్రాస్‌ వసూలు చేసింది. అయితే ఈ వసూళ్ల దూకుడికి గురువారం (జూన్‌ 27) అడ్డుకట్ట పడే అవకాశముంది.

ఆ రోజు ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా రిలీజవుతుండటంతో ముంజా రేసులో వెనకబడే ఛాన్స్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ముంజా.. మిస్టర్‌ అండ్‌ మిసెస్‌ మహి, చందు ఛాంపియన్‌ వంటి భారీ చిత్రాలను వెనక్కు నెట్టి సెంచరీ సాధించడం గొప్ప విషయమనే చెప్పాలి!

Munjya laughs and scares its way to 100 Cr! Thank you for the historic third weekend. We couldn’t have done it without you! ❤️



Book your tickets now.



🎟️ - https://t.co/z6yE2V5CHC#Munjya, a must-watch entertainer for families and kids, running successfully in cinemas now!… pic.twitter.com/1EJo4Beg8W

— Maddockfilms (@MaddockFilms) June 24, 2024