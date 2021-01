టాలీవుడ్‌ హీరో మంచు మనోజ్‌ ఆదివారం తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను హైదరాబాద్‌లో కలిశాడు. ఈ సందర్భంగా తను త్వరలో ప్రారంభించబోయే ఓ ప్రాజెక్టు గురించి మంత్రికి వివరించాడు. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేటీఆర్‌ తన మద్దతివ్వడంతో మనోజ్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. ఇందుకు మంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు. ఈ విషయాన్ని మనోజ్‌ ట్విటర్‌ ద్వారా పంచుకున్నాడు. ‘ఒక పెద్ద, గొప్ప కార్యం మొదలు కానుంది. నా కొత్త ప్రాజెక్టు, స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ ఎడ్యుటైన్‌మెంట్‌ ద్వారా యువతకు, సీనియర్లకు సాయం చేయాలనుకునే ఆలోచనను కేటీఆర్‌ గారితో షేర్‌ చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. దీనికి మీరు మద్దతిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా కల త్వరలోనే సాకారం కానుంది. వేచి ఉండండి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. చదవండి: అభిమానులకు షాక్‌ ఇచ్చిన హీరో

Something big and something great brewing. Had the privilege to share my vision to help seniors and youth through my new one of a kind exciting Sports and Edutainment project with #KTR Garu. Grateful for your support @KTRTRS. The dream will be a reality soon 🙏🏻❤️ Stay tuned pic.twitter.com/Z1jVKFYAIl

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) January 10, 2021