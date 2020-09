డేరింగ్‌& డాషింగ్‌ డైరెక్టర్‌ పూరి జగన్నాథ్ ఎందరో హీరోలకు కెరీర్‌లో నిలిచిపోయే పాత్రలు సృష్టించి వారికి మంచి పేరును అందించారు. దాదాపు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న స్టార్ హిరోలందరితో వర్క్ చేశారు ఆయన. రామ్ గోపాల్ వర్మ శిష్యుడిగా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు గెచ్చుకున్నారు. సోమవారం పూరి జగన్నాథ్‌ తన 54వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ శుభ సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు డైరెక్టర్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘నా ఫేవరేట్‌ డైరెక్టర్‌ పూరి జగనాథ్‌కు పుట్టిన రోజు శుబాకాంక్షలు, మీరెప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ, ఇంకా మరెన్నో విజయాలను అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను’. అని ట్వీట్‌ చేశారు. (నాగ్‌తో మూడోసారి?)

Wishing one of my favourite directors @purijagan a very happy birthday!! Much happiness and success to you always!

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 28, 2020