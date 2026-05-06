విజయ్ దేవరకొండకు జోడీగా మహేష్ బాబు బ్యూటీ!

May 6 2026 9:02 AM | Updated on May 6 2026 9:37 AM

హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, హీరోయిన్‌  కృతీసనన్‌  జంటగా నటించనున్నారా? అంటే... ఫిల్మ్‌నగర్‌ సర్కిల్స్‌లో అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వంలో ఓ మైథలాజికల్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ సినిమా రానుంది. వైరా ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్‌ సంస్థ నిర్మించనున్న ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్స్‌  పనులు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు నటీనటుల ఎంపికపై కూడా దృష్టిపెట్టారు శౌర్యువ్‌. 

ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌  పాత్రకు బాలీవుడ్‌ నటి కృతీసనన్‌ను సంప్రదిస్తున్నారట. ఈ దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయని, ఈ అంశంపై త్వరలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని టాక్‌. మరి.. విజయ్‌–కృతి  కాంబినేషన్‌  సెట్‌ అవుతుందా? వెయిట్‌ అండ్‌ సీ. కాగా మహేశ్‌బాబు ‘వన్‌ : నేనొక్కడినే’, ప్రభాస్‌ ‘ఆది పురుష్‌’, నాగచైతన్య   ‘దోచెయ్‌’ చిత్రాల్లో కృతీసనన్‌  నటించిన విషయం తెలిసిందే. విజయ్‌. ప్రస్తుతం ‘రణబాలి, రౌడీ జనార్ధన’ సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్స్‌ ముగింపు దశకు చేరుకున్న తర్వాత శౌర్యువ్‌ సినిమాను విజయ్‌ ఆరంభిస్తారని ఊహించవచ్చు. 

