హిట్టు, ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నాడు యంగ్‌ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం. తాజాగా ఆయన మీటర్‌ అనే సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రమేష్ కాడూరి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా యంగ్‌ హీరోయిన్‌ అతుల్య రవి ఇందులో నటిస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో తొలిసారిగా కిరణ్‌ అబ్బవరం పోలీస్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను వదిలారు. ఏప్రిల్‌ 17న మీటర్‌ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా, ఈనెల 29న ట్రైలర్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ అనౌన్స్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

