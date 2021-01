ముంబై: బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్‌ గతంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శల వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముంబైని పాక్‌ అక్రమిత కశ్మీర్‌గా పేర్కొనడంతో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్‌ ఠాక్రే, కంగనాలు ఒకరిపై ఒకరు విరుచకుపడుతూ మాటల యుద్ధానికి దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో కంగనా పలువురు ప్రముఖులపై అనుహ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పలు వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. తాజాగా ఆమె మక్కల్‌ నీది మయ్యమ్‌ పార్టీ అధినేత, హీరో కమల్‌ హాసన్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. కాగా త్వరలో రాబోయే తమిళనాడు శాసన సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్దమవుతున్న దృష్టి పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు ఆయన ప్రచారంలో మునిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో కమల్‌ హాసన్‌ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. తాము అధికారంలోకి వస్తే ఇంటి పనిని కూడా వేతన వృత్తిగా గుర్తిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. (చదవండి: తమిళనాట సరికొత్త రాజకీయ శక్తి)

Don’t put a price tag on sex we have with our love, don’t pay us for mothering our own, we don’t need salary for being the Queens of our own little kingdom our home,stop seeing everything as business. Surrender to your woman she needs all of you not just your love/respect/salary. https://t.co/57PE8UBALM

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 5, 2021